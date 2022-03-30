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Біля Рівного вже другу добу гасять пожежу на нафтобазі

Ольга Денисяка

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Рятувальники вже другу добу гасять пожежу, що виникла після ракетного удару по нафтобазі біля Рівного ввечері 28 березня. Про це заявив на сторінці у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Станом на ранок 30 березня рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі у понеділок ввечері. Пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі.

«Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців.  Перемога буде за нами. Слава Україні», – заявив Віталій Коваль.

Нагадаємо, у Генштабі кажуть, що окупанти спеціально обстрілюють нафтобази в Україні, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.

Додамо, що на нафтобазу у Львові росіяни скинули ракету 26 березня. Пожежу рятувальники гасили майже пів доби.

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