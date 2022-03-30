Біля Рівного вже другу добу гасять пожежу на нафтобазі

Рятувальники вже другу добу гасять пожежу, що виникла після ракетного удару по нафтобазі біля Рівного ввечері 28 березня. Про це заявив на сторінці у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Станом на ранок 30 березня рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі у понеділок ввечері. Пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі.

«Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців. Перемога буде за нами. Слава Україні», – заявив Віталій Коваль.

Нагадаємо, у Генштабі кажуть, що окупанти спеціально обстрілюють нафтобази в Україні, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.

Додамо, що на нафтобазу у Львові росіяни скинули ракету 26 березня. Пожежу рятувальники гасили майже пів доби.

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