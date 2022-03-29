З-за кордону в Україну повернулися понад пів мільйона українців

Від початку повномасштабного вторгнення росії більше 510 тисяч громадян повернулися в Україну, близько 80% з них – чоловіки. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

«Загалом з 24 лютого на в’їзд прослідували понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, становлять чоловіки», – сказав він.

Як писав Львівський портал, 24 лютого розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Агресор обстрілює та руйнує ключові об’єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст та сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України. ЗСУ та Сили територіальної оборони зупинили наступ ворога та завдають йому великих втрат.

Тим часом за даними ООН вже 10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну і виїхали за кордон або перемістились у більш безпечні регіони.

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