10 мільйонів українців залишили домівки через війну, – ООН

Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії. Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, пише Європейська правда.

«Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли – або всередині країни, або як біженці за кордон», – написав у Twitter Філіппо Гранді.

Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала єдиним списком усі транспортні пільги, доступні для українців-біженців у різних країнах ЄС.

Раніше Львівський портал публікував про «тимчасовий захист» для громадян України в ЄС. Що потрібно знати

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