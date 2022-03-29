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На Львівщині знову оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Андрій Котенський

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29 березня о 16:57 год. у Львові втретє за день почали лунати сирени повітряної тривоги. Львів’ян закликають терміново спуститися в укриття. Аналогічні попередження людей з’явилися також у районах Львівщини.

Оновлено: о 17:49 год. оголосили відбій повітряної тривоги.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

  • Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.
  • Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.
  • Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами. 

Нагадаємо, що протягом минулої доби система протиповітряної оборони знищила три ворожі ракети, що летіли на Львівщину.

У суботу, 26 березня, ворог влучив у нафтобазу та завод у Львові. По об’єктах було завдано по два удари.

До цього у російські ракети атакували західні околиці Львова, а також центр Миротворчості.

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