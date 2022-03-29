На Львівщині ППО збила три ворожі ракети

Протягом доби система протиповітряної оборони знищила три ворожі ракети, що летіли на Львівщину. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Три ракети збила наша протиповітряна оборона у Золочівському районі. Загорілася трава, пожежу локалізували. Загрози для жителів району нема. Жертв немає», ‒ написав він.

Загалом 28 березня на Львівщині сирени двічі сповіщали про повітряну тривогу, а вночі 29 березня – ще раз. Всі вони, за словами Козицького, попереджали про загрозу ракетного удару.

Водночас Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ уточнило, що наприкінці доби 28 березня з території білорусі ворожі війська випустили в напрямку Львова дві ракети типу «Х». На щастя, їх вчасно збили наші захисники.

«Наприкінці доби 28 березня з території республіки білорусь винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу «Х», які рухалися у напрямку Львова. Цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру. Крім того, підрозділами ЗРВ знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня», ‒ кажуть у Повітряному командуванні «Захід».

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