Зеленський про переговори у Туреччині: Це непогано, подивимось на результат

Проведення нового раунду переговорів між Україною та рф у Туреччині президент Володимир Зеленський оцінив схвально, але утримався від своїх очікувань. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано, подивимось на результат. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обов’язкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, новий «живий» раунд перемовин між Україною та росією у Туреччині анонсував член української делегації та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Переговори мають відбутися 28-30 березня.

Досі переговорний процес між обома делегаціями проходив у відеоформаті.

Додамо, що 10 березня у Туреччині відбулись перемовини між главами МЗС України і рф. Втім тоді домовитися про припинення вогню не вдалося, адже росія наполягала на виконанні вимог Путіна.

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