ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський про переговори у Туреччині: Це непогано, подивимось на результат

Наталя Дуляба

|

Проведення нового раунду переговорів між Україною та рф у Туреччині президент Володимир Зеленський оцінив схвально, але утримався від своїх очікувань. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано, подивимось на результат. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обов’язкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, новий «живий» раунд перемовин між Україною та росією у Туреччині анонсував член української делегації та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Переговори мають відбутися 28-30 березня.

Досі переговорний процес між обома делегаціями проходив у відеоформаті.

Додамо, що 10 березня у Туреччині відбулись перемовини між главами МЗС України і рф. Втім тоді домовитися про припинення вогню не вдалося, адже росія наполягала на виконанні вимог Путіна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів