Біля Рівного з ночі гасять пожежу на нафтобазі

Ввечері 28 березня ворожа ракета влучила в нафтобазу поблизу Рівного. Пожежу, що спалахнула, продовжують гасити рятувальники. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

За даними відомства, росіяни завдали ракетного удару одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області в понеділок, 28 березня, о 21:05. Внаслідок цього виникла пожежа на підприємстві для зберігання пального.

Жертв та постраждалих немає. На місці працюють рятувальники, які гасять вогонь ще з ночі. Ліквідувати пожежу наразі ще не вдалося.

Нагадаємо, у Генштабі кажуть, що окупанти спеціально обстрілюють нафтобази в Україні, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.

Додамо, що на нафтобазу у Львові росіяни скинули ракету 26 березня. Пожежу рятувальники гасили майже пів доби.

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