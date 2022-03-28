Верещук: Сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо

У понеділок, 28 березня, не запрацює жоден гуманітарний коридор. Про це повідомила Віце-прем’єр-міністерка та Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, 28 березня не відкрили жодного «зеленого» коридору з міркувань безпеки. Українська розвідка наголосила на можливості провокацій з боку російських окупантів.

Зауважимо, у неділю, 27 березня, спрацювали обидва заплановані коридори. Всього евакуювали 1 100 людей з Донецької та Луганської областей.

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