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Росіяни вбили 143 дітей в Україні

Наталя Дуляба

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143 дитини в Україні загинули від дій російських окупантів. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 28 березня 143 дитини загинули через збройну агресії рф в Україні, ще 216 отримали поранення.

Найбільше дітей постраждали у Київській – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївський – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, у Києві – 16, а також у Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях.

Протягом доби 27 березня російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти у різних областях України, що призвело до загибелі чи травмування дітей:

  • село Ізюмського району Харківської області – внаслідок обстрілів загинули 3 дитини та одна отримала поранення;
  • Луганщина – внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення;
  • селище у Фастівському районі Київської області – внаслідок обстрілу поранена дитина;
  • Херсонська область – в лікарні помер 15-річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

Через бомбардування та обстріли росіян в Україні пошкоджено 733 заклади освіти, 74 з них зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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