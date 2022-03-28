Через війну Україна втратила 565 мільярдів доларів

Єдиноразові втрати, яких зазнала Україна від російського вторгнення, вже сягнули майже 565 мільярдів доларів. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 28 березня структура руйнувань така:

119 мільярдів доларів – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8000 км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

112 мільярдів доларів – втрати ВВП у 2022 році;

90,5 мільярда доларів – втрати цивільного населення (10 мільйонів кв м житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення 5 мільйонів осіб);

80 мільярдів доларів – втрати підприємств та організацій;

54 мільярди доларів – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

48 мільярдів доларів – втрати державного бюджету.

«Кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна попри всі перешкоди буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат як за судовими рішеннями, так і через передачу нашій державі заморожених на активів рф», – написала Юлія Свириденко.

Водночас міністерка економіки України додала, що втрати можна підраховувати щонайменше двома методами. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

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