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Через війну Україна втратила 565 мільярдів доларів

Наталя Дуляба

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Єдиноразові втрати, яких зазнала Україна від російського вторгнення, вже сягнули майже 565 мільярдів доларів. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 28 березня структура руйнувань така:

  • 119 мільярдів доларів – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8000 км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
  • 112 мільярдів доларів – втрати ВВП у 2022 році;
  • 90,5 мільярда доларів – втрати цивільного населення (10 мільйонів кв м житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення 5 мільйонів осіб);
  • 80 мільярдів доларів – втрати підприємств та організацій;
  • 54 мільярди доларів – втрати прямих інвестицій в українську економіку;
  • 48 мільярдів доларів – втрати державного бюджету.

«Кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна попри всі перешкоди буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат як за судовими рішеннями, так і через передачу нашій державі заморожених на активів рф», – написала Юлія Свириденко.

Водночас міністерка економіки України додала, що втрати можна підраховувати щонайменше двома методами. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

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