Ми готові обмінювати російських полонених, але рф це, здається, не цікавить, – Зеленський

Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців іще до завершення бойових дій. Втім владу рф цей процес, ймовірно, наразі не надто цікавить. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє пресслужба глави держави.

«Наші військові, я знаю, складали списки. Всі, хто перебуває (у полоні, – ред.), ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що виступає за те, аби проводити обміни військовополоненими, не чекаючи закінчення війни.

«Необов’язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни чи треба, щоб ще набрати там… Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то, то давайте обміняємо на стільки-то. Не мірятися: 10 на 10, 11 на 11», – розповів президент.

За його словами, Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

«Вони (російська сторона, – ред.) спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували… Це все має вигляд… Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не вчиняють. Це ж пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей», – сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що для нього як для президента країни, яка воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдатів ворожої держави.

«Це ж не худоба. І чому це все страшно? Тому що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для влади Росії», – резюмував він.

Зазначимо, що Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу «Дождь», російським виданням «Медуза», «Коммерсантъ» і «Новая Газета». Втім як стало відомо, Роскомнагляд заборонив його публікувати.

Крім того, наглядове відомство рф заявило, що щодо російських ЗМІ, які взяли інтерв’ю у Зеленського його, розпочато «перевірку для визначення ступеня відповідальності».

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