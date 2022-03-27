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рф поширює фейки, що Україна нібито знущається над російськими полоненими

Наталя Дуляба

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Кремлівська пропаганда знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових» до «російських полонених». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, подібні фейкові відеоролики росіяни поширюють, аби дискредитувати сили оборони України.

«Наголошую: військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права», – підкреслив Валерій Залужний.

Він також закликав усіх враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, вище керівництво України неодноразово наголошувало на дотриманні міжнародного гуманітарного права при поводженні з військовополоненими з рф. Про гуманне ставлення також заявляють і самі полонені під час публічних пресконференцій та в розмовах зі своїми рідними, знятими й опублікованими в мережі.

Тим часом президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна готова обмінювати військовополонених ще до завершення війни, проте росію це, вочевидь, наразі не цікавить.

Водночас він додав, що в кремлі спочатку відмовились забирати тіла загиблих військових, а потім пропонували надати лише пакети. Такі дії глава держави прирівняв до поводження з худобою.

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