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В Україні розширили санкційний список прокремлівських посіпак

Наталя Дуляба

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Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало новий список одіозних прокремлівських діячів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Проти них введуть санкції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Санкційний список розширили ще на 47 путінських посіпак. Йдеться про російських співаків, музикантів, акторів, режисерів, політиків і пропагандистів. Цей перелік вже підтримав Кабмін, далі – погодження за РНБО та президентом України.

До санаційного списку зараз потрапили:

Співаки та музиканти:

  • Микола Басков;
  • Дмитро Білан;
  • Поліна Гагаріна;
  • Олег Газманов;
  • Денис Вайнштейн (він же Джиган);
  • Лариса Доліна;
  • Сергій Жуков;
  • Григорій Лепс;
  • Ніколай Расторгуєв;
  • Тимур Юнусов (він же Тіматі).

Актори та режисери:

  • Дмитро Харатьян;
  • Яна Поплавська;
  • Дмитро Пєвцов;
  • Микита Михалков;
  • Володимир Машков;
  • Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

  • Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;
  • Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
  • Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звезда»;
  • Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
  • Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції вводять проти двох юридичних осіб:

  • власників супутникового телеканалу «Союз», що транслюється на супутниках «Eutelsat W-4» і «Ямал-201». Офіційно вони називаються некомерційна організація «Місцева православна релігійна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)»;
  • ТОВ «8 канал».

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