В Україні розширили санкційний список прокремлівських посіпак

Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало новий список одіозних прокремлівських діячів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Проти них введуть санкції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.
Санкційний список розширили ще на 47 путінських посіпак. Йдеться про російських співаків, музикантів, акторів, режисерів, політиків і пропагандистів. Цей перелік вже підтримав Кабмін, далі – погодження за РНБО та президентом України.
До санаційного списку зараз потрапили:
Співаки та музиканти:
- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн (він же Джиган);
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов (він же Тіматі).
Актори та режисери:
- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.
Політики, пропагандисти та посібники Кремля:
- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звезда»;
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.
Також санкції вводять проти двох юридичних осіб:
- власників супутникового телеканалу «Союз», що транслюється на супутниках «Eutelsat W-4» і «Ямал-201». Офіційно вони називаються некомерційна організація «Місцева православна релігійна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)»;
- ТОВ «8 канал».
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Наталя Дуляба