В Україні розширили санкційний список прокремлівських посіпак

Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало новий список одіозних прокремлівських діячів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Проти них введуть санкції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Санкційний список розширили ще на 47 путінських посіпак. Йдеться про російських співаків, музикантів, акторів, режисерів, політиків і пропагандистів. Цей перелік вже підтримав Кабмін, далі – погодження за РНБО та президентом України.

До санаційного списку зараз потрапили:

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн (він же Джиган);

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Ніколай Расторгуєв;

Тимур Юнусов (він же Тіматі).

Актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;

Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звезда»;

Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;

Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції вводять проти двох юридичних осіб:

власників супутникового телеканалу «Союз», що транслюється на супутниках «Eutelsat W-4» і «Ямал-201». Офіційно вони називаються некомерційна організація «Місцева православна релігійна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)»;

ТОВ «8 канал».

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