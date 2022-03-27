«Референдумом» в ОРДЛО росії не вдасться підняти ставки, – Єрмак

Так званим «референдумом» в ОРДЛО росії не вдасться досягнути успіху, бо його результати не визнає ні Україна, ні світ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до рф не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху», – наголосив він.

Також Андрій Єрмак підкреслив, що питання територіальної цілісності та суверенітету є «принциповим питанням» для України.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України вже заявили, що будь-які фейкові «референдуми» на тимчасово окупованих територіях не матимуть правових наслідків, а жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України.

«Натомість росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння у прірві глобальної ізоляції», – спрогнозував у коментарі Укрінформу речник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, лідер самопроголошеної «ЛНР» Леонід Пасічник анонсував «найближчим часом» референдум щодо приєднання квазіреспубліки до складу рф.

Додамо, що згідно з українським законодавством, під час воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого, коли напала Росія. 15 березня парламент продовжив дію воєнного стану до 25 квітня.

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