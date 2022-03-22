Зеленський: Путін може навмисно ставити нереальні вимоги, щоб забрати й інші країни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін може спеціально висувати нереалістичні вимоги, щоб вийти з війною за межі України і захопити Балтійські країни. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

Відповідаючи на запитання, що Зеленський мав на увазі говорячи про Третю світову війну, якщо переговори з Путіним проваляться, президент сказав: «Це значить, що все ж таки він і не збирався закінчувати цю війну. Що його план – Україна як проміжок до того результату, про який він говорить, щоб забрати Балтійські країни – країни, які входили до Радянського Союзу. Інші країни, в яких була радянська армія, де Радянський Союз мав вплив».

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Путін може умисно ставити нереальні вимоги до України, щоб піти війною далі і захопити інші держави.

«Якщо проваляться наші з ним перемовини, буде точно говорити, що він (Путін, – ред.) не випадково ставить такі умови, щоб ми не змогли погодитися. Для того, щоб потім сказати: вони ж просто не захотіли миру. Як тільки він буде використовувати – якщо буде – всі свої сили на кордонах з країнами Європи чи країнами НАТО, це буде Третя світова», – додав президент України.

Як писав Львівський портал, 20 березня Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що що готовий вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак він попередив, що якщо спроба переговорів провалиться, це може призвести до «третьої світової війни».

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