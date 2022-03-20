Готовий до переговорів з Путіним, але якщо вони проваляться, це призведе до «третьої світової», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак попередив, що якщо спроба переговорів провалиться, це може призвести до «третьої світової війни». Про це він заявив в інтрерв’ю CNN.

«Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленкський заявив, що є «компроміси», на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Мова йде про вимоги Росії щодо Криму так званих «ЛНР» та «ДНР» і вимоги не вступати до НАТО.

«Не може бути жодних компромісів, пов’язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом і українським народом. Вони не вітали російських солдатів букетом квітів, вони зустрічали їх мужньо, вони зустрічали їх зі зброєю в руках», – сказав президент.

Зеленський додав, що «Росія не можете просто змусити президента іншої країни визнати що-небудь за допомогою сили».

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