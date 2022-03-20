ОСТАННІ НОВИНИ

Готовий до переговорів з Путіним, але якщо вони проваляться, це призведе до «третьої світової», – Зеленський

Ольга Денисяка

|

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак попередив, що якщо спроба переговорів провалиться, це може призвести до «третьої світової війни». Про це він заявив в інтрерв’ю CNN.

«Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленкський заявив, що є «компроміси», на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Мова йде про вимоги Росії щодо Криму так званих «ЛНР» та «ДНР» і вимоги не вступати до НАТО.

«Не може бути жодних компромісів, пов’язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом і українським народом. Вони не вітали російських солдатів букетом квітів, вони зустрічали їх мужньо, вони зустрічали їх зі зброєю в руках», – сказав президент.

Зеленський додав, що «Росія не можете просто змусити президента іншої країни визнати що-небудь за допомогою сили».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів