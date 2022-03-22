Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку у Європі, застерігає жінок від загрози торгівлі людьми. Про це в коментарі Львівському порталу повідомила учасниця автобусного супроводу переселенців Катерина Партем.

За словами волонтерки, відомі випадки коли є оголошення про «допомогу і прихисток» для самотніх жінок, що їдуть без дітей і родинного супроводу.

«Всі розуміють чим може закінчитись для самотніх жінок поїздка у невідомому напрямку. Рабством чи навіть торгівлею органів. Тому ми закликаємо усіх громадян, що виїжджають із України, обов’язково пройти процедуру реєстрації осіб у інформаційних центрах для переселенців. Такі центри створено при кожному пункті пропуску і діють під наглядом правоохоронців», – повідомила Катерина Партем.

Центри реєстрації переселенців, записують усіх прибулих, роздають їм стартові пакети для мобільних телефонів, а також організовано скеровують до місць тимчасового перебування. Така процедура реєстрації стає додатковим захистом та дає право не лише легально перебувати у ЄС, а й можливість влаштуватися на роботу чи отримувати матеріальну допомогу.

Навіть коли самостійно тікати від війни до рідних чи друзів, що проживають у ЄС, ви також маєте пройти реєстрацію та вказати адресу вашого майбутнього перебування. Якщо на кордоні вас чекає супровід то дані цих осіб також мають перевірити правоохоронці.

«Якщо люди потрапили у автобус, що забезпечує трансфер без подальшого поселення, тоді потрібно виходити лише на великому вокзалі, а не на проміжній зупинці. Усі кроки пересування необхідно координувати із центрами для переселенців, де волонтери проводять реєстрацію та розселення наших громадян. Якщо ж сталось так, що вас висадили у невідомому для вас місці то обов’язково звертіться по допомогу до правоохоронців, або до церкви», – зауважила Катерина Партем.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Червоний хрест евакуйовує українців до Німеччини.

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