Червоний хрест знову евакуйовує українців із Медики до Німеччини

Міжнародний Комітет Червоного Хреста продовжує забезпечувати автобусні трансфери із польського села Медика до містечок Баден-Вюртемберґу (Німеччина). Новий рейс заплановано на четвер, 24 березня. Про це Львівському порталу повідомила учасниця автобусного супроводу Катерина Партем.

За словами волонтерки, евакуаційний автобус відправляється від центру реєстрації переселенців Медики. З цього ж місця відправляється й інші трансферні автобуси з переселенцями.

«Минулого тижня ми забрали до німецького Мосбаху 42 людини, серед них 11 дітей. Цього разу наш автобус відправляється у четвер, 24 березня, о 06.00 ранку. Беремо лише жінок із дітьми та літніх людей. Час поїздки займає близько 15 годин», – повідомила Катерина Партем.

Як відомо, у німецькому Мосбаху для українців підготовлено усі умови та забезпечення для тимчасового прихистку від війни.

На фото екіпаж волонтерів та автобус, яким Червоний Хрест евакуйовує українців до Німеччини.

Також публікуємо контакти волонтерських спільнот, що координують українських переселенців у Німеччині.

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