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У Росії дефіцитом стали понад 80 найменувань ліків

Анастасія Диняк

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У Росії бракує інсуліну та нурофену, ще понад 80 найменувань ліків у дефіциті. Про це пише Радіо Свобода.

З 14 до 21 березня професійна спільнота «Лікарі.рф» провела опитування у якому взяли участь понад три тисячі російських лікарів.

У МОЗ запевняють, що попри запровадження санкцій, постачання ліків до Росії продовжується. Проте лікарі заявили, що у пацієнтів виникли проблеми з придбанням таких препаратів:

  • протизапальні (дитячий нурофен);
  • гастроентерологічні (урсофальк);
  • протиепілептичні та протисудомні (фінлепсин, депакін, діазепам, карбамазепін, латуда 56);
  • антидепресанти (пароксетин, анафраніл) та антипсихотики (рисполепт);
  • комбіновані оральні контрацептиви;
  • препарати менопаузальної гормональної терапії (фемостон, естроль, анжелік, дивіна, клімонорм, дивігель, ярина, утрожестан);
  • інсулін (левемір, новорапід, апідра, трулісіті);
  • препарати для терапії цукрового діабету (оземпік, саксенда, метформіни, джардинс, тражента, янувія);
  • препарати для терапії щитовидної та паращитовидної залоз (еутирокс, L-тироксин, трийодтиронін, вигантол).

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