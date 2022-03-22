У Росії дефіцитом стали понад 80 найменувань ліків

У Росії бракує інсуліну та нурофену, ще понад 80 найменувань ліків у дефіциті. Про це пише Радіо Свобода.

З 14 до 21 березня професійна спільнота «Лікарі.рф» провела опитування у якому взяли участь понад три тисячі російських лікарів.

У МОЗ запевняють, що попри запровадження санкцій, постачання ліків до Росії продовжується. Проте лікарі заявили, що у пацієнтів виникли проблеми з придбанням таких препаратів: