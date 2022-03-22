У Росії дефіцитом стали понад 80 найменувань ліків

У Росії бракує інсуліну та нурофену, ще понад 80 найменувань ліків у дефіциті. Про це пише Радіо Свобода.
З 14 до 21 березня професійна спільнота «Лікарі.рф» провела опитування у якому взяли участь понад три тисячі російських лікарів.
У МОЗ запевняють, що попри запровадження санкцій, постачання ліків до Росії продовжується. Проте лікарі заявили, що у пацієнтів виникли проблеми з придбанням таких препаратів:
- протизапальні (дитячий нурофен);
- гастроентерологічні (урсофальк);
- протиепілептичні та протисудомні (фінлепсин, депакін, діазепам, карбамазепін, латуда 56);
- антидепресанти (пароксетин, анафраніл) та антипсихотики (рисполепт);
- комбіновані оральні контрацептиви;
- препарати менопаузальної гормональної терапії (фемостон, естроль, анжелік, дивіна, клімонорм, дивігель, ярина, утрожестан);
- інсулін (левемір, новорапід, апідра, трулісіті);
- препарати для терапії цукрового діабету (оземпік, саксенда, метформіни, джардинс, тражента, янувія);
- препарати для терапії щитовидної та паращитовидної залоз (еутирокс, L-тироксин, трийодтиронін, вигантол).
Анастасія Диняк