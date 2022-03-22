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Окупанти вбили в Україні 117 дітей

Наталя Дуляба

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Станом на ранок вівторка, 22 березня, від дій російських окупантів в Україні загинули вже 117 дітей, ще понад 155 травмовані. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

Найбільше дітей постраждали у Київській області – 58, Харківській – 40, Чернігівській – 31, Донецькій – 30, Миколаївський – 24, у Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

За даними Генпрокуратури, на Харківщині російський танк розстріляв авто, в якому перебувала сім’я з двома дітьми. При цьому родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу села Костянтинівка Миколаївської області на території СТ «Південний Буг» зруйновано будинки, під завалами виявлено обгорілі тіла 3 осіб, серед яких – 7-річна дитина.

21 березня 2022 року окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини потрапили до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в селі Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

Також внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з яких зруйновані повністю. Найбільше установ пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Крім того, зазнали руйнувань більше 40 дитячих закладів, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

В Генпрокуратурі додають, що ці дані не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілу там, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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