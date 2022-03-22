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«Не будьте курортом для вбивць»: Зеленський звернувся до парламенту Італії

Наталя Дуляба

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У вівторок, 22 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до Палати депутатів Італії із закликом посилити санкції проти РФ, заморозивши всі активи росіян і підтримавши повне ембарго. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

«Ви добре знаєте українців. Наш народ, який ніколи не хотів воювати, котрий такий же європейський, як і ви. Ви чітко знаєте тих, хто приніс в Україну війну, тих, хто наказує воювати і тих, хто це пропагує. Майже всі вони використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць, заблокуйте їм усю нерухомість, рахунки та яхти – від «Шахерезади» і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру. Щоб колись мати змогу повернутися до вас. Підтримайте більші санкції проти Росії – повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти. Щоб вони відчули ціну за свою агресію й за мінування моря», – звернувся Володимир Зеленський до італійців.

Президент наголосив, що війну в Україні потрібно якнайшвидше закінчувати і починати відбудовувати державу. Також він подякував Італії за прийом українців, що змушені були втікати, а також поранених дітей.

«З першого дня цієї війни ви розділили наш біль і допомагаєте щиро, від серця. Українці памʼятатимуть це завжди. Ваше тепло, вашу небайдужість і вашу силу, яка повинна зупинити одну людину. Всього одну людину, щоб вижили мільйони», – наголосив Володимир Зеленський.

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