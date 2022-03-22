Львівщина прихистила 216 тисяч переселенців

Із початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну тимчасовий прилисток на Львівщині знайшли вже понад 216 тисяч громадян, які змушені були втікати зі свого дому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Протягом понеділка, 21 березня, у Львові та області прийняли і розселили 5400 вимушених переселенців.

Наразі на Львівщині залишилось приблизно 18 тисяч вільних місць для переселенців у державних та комунальних закладах, а також 700 – у приватній сфері.

Водночас Максим Козицький додав, що Львівщина залишається хабом гуманітарної допомоги з-за кордону. Протягом минулої доби відправили вантаж із їжею, одягом та побутовою хімією у Чернігівську, Київську, Миколаївську, Житомирську, Харківську і Черкаську області.

Також зі Львова скерували шість вантажівок та два мікроавтобуси з гуманітарною допомогою й медикаментами в міста, які цього найбільше потребують, а залізницею – чотири вагони гумвантажу до Харкова та Запоріжжя.

Нагадаємо, лише храми Львова дали прихисток близько 60 тисячам українців, які втекли від війни. У Львові для вимушено переміщених діє окремий центр підтримки. Там допомагають із пошуком роботи і надають юридичну консультацію.

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