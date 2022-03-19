У Львові відкрили Центр підтримки вимушено переміщених українців

У суботу, 19 березня, у Львові розпочав роботу Центр підтримки вимушено переміщених українців. Тут можна отримати допомогу у пошуку роботи, а також юридичні консультації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Перший день Центр працюватиме у пілотному режимі.
Графік роботи:
Понеділок – п’ятниця з 9.00 до 20.00
Субота з 10.00 до 20.00
Неділя з 11.00 до 19.00
Контактний номер телефону +38 050 555 44 61.
Адреса Центру: вул. Князя Романа, 6 (приміщення РадіоГараж).
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський