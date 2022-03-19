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У Львові відкрили Центр підтримки вимушено переміщених українців

Андрій Котенський

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У суботу, 19 березня, у Львові розпочав роботу Центр підтримки вимушено переміщених українців. Тут можна отримати допомогу у пошуку роботи, а також юридичні консультації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перший день Центр працюватиме у пілотному режимі.

Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця з 9.00 до 20.00

Субота з 10.00 до 20.00

Неділя з 11.00 до 19.00

Контактний номер телефону +38 050 555 44 61.

Адреса Центру: вул. Князя Романа, 6 (приміщення РадіоГараж).

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