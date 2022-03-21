ОСТАННІ НОВИНИ

Храми Львова прихистили близько 60 тисяч українців

Анастасія Диняк

|

За час повномасштабного вторгнення Росії у храмах Львова знайшли прихисток майже 60 тисяч людей, які вимушено переїхали з інших регіонів України.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

У Львові 85 релігійних спільнот приймають вимушених переселенців з усіх регіонів України. Прихисток знайшли вже майже 60 тисяч українців.

«Одним із перших, хто відкрив свої двері, був паломницький центр у Брюховичах, що за цей час прийняв у себе понад 2 тисячі переселенців з Харкова, Києва, Запоріжжя, Донецька та інших міст і містечок. Переважно це жінки з дітьми, але також літні люди, яких вдалося евакуювати із зони активних бойових дій. Зауважимо, що прихисток отримали ті, хто цього потребував, без прив’язки до віросповідання людей», – йдеться в повідомленні.

У Домі паломника щодня проживає близько 300 людей. Вимушено переселені українці отримують не лише місце для ночівлі, а й триразове харчування, медичну та психологічну допомоги. Також українцям допомагають з перетином кордону у Польщу, Чехію, Німеччину та Італію.

«Будемо приймати людей допоки це потрібно. На початку люди спали навіть в коридорах, хоча у наших номерах є місця для майже 200 людей. Були ночі, коли до нас приходили вночі під ворота і просились переночувати. Останні тижні ми всі живемо тут, з людьми. Працівники рідко коли потрапляють додому. Щовечора маємо службу – запрошуємо гостей на спільну молитву про мир в Україні», – каже отець Микола з Дому паломника святого Якова.

Також переселенцями у Львівській області опікуються «Карітас Спес» Львівської архідієцезії та Екуменічний комітет медичної та соціальної допомоги Римсько-католицької церкви, Православної церкви України, Української греко-католицької церкви у Львівській області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів