Храми Львова прихистили близько 60 тисяч українців

За час повномасштабного вторгнення Росії у храмах Львова знайшли прихисток майже 60 тисяч людей, які вимушено переїхали з інших регіонів України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

У Львові 85 релігійних спільнот приймають вимушених переселенців з усіх регіонів України. Прихисток знайшли вже майже 60 тисяч українців.

«Одним із перших, хто відкрив свої двері, був паломницький центр у Брюховичах, що за цей час прийняв у себе понад 2 тисячі переселенців з Харкова, Києва, Запоріжжя, Донецька та інших міст і містечок. Переважно це жінки з дітьми, але також літні люди, яких вдалося евакуювати із зони активних бойових дій. Зауважимо, що прихисток отримали ті, хто цього потребував, без прив’язки до віросповідання людей», – йдеться в повідомленні.

У Домі паломника щодня проживає близько 300 людей. Вимушено переселені українці отримують не лише місце для ночівлі, а й триразове харчування, медичну та психологічну допомоги. Також українцям допомагають з перетином кордону у Польщу, Чехію, Німеччину та Італію.

«Будемо приймати людей допоки це потрібно. На початку люди спали навіть в коридорах, хоча у наших номерах є місця для майже 200 людей. Були ночі, коли до нас приходили вночі під ворота і просились переночувати. Останні тижні ми всі живемо тут, з людьми. Працівники рідко коли потрапляють додому. Щовечора маємо службу – запрошуємо гостей на спільну молитву про мир в Україні», – каже отець Микола з Дому паломника святого Якова.

Також переселенцями у Львівській області опікуються «Карітас Спес» Львівської архідієцезії та Екуменічний комітет медичної та соціальної допомоги Римсько-католицької церкви, Православної церкви України, Української греко-католицької церкви у Львівській області.

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Фото: ЛМР