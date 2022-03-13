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Червоний хрест евакуйовує українців із Медики до Німеччини

Андрій Котенський

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста налагодив автобусний трансфер із польського села Медика до містечок Баден-Вюртемберґу (Німеччина). Там українцям наддадуть тимчасовий притулок на час війни. Про це Львівському порталу повідомила учасниця автобусного супроводу Катерина Партем.

За словами представниці Червогого Хреста, ними готується третій трансфер до міста Мосбаху і він абсолютно безкоштовний. Головним містом земель Баден-Вюртемберґу є Штуттгарт.

«Великий автобус розрахований на 40 осіб відправляється до Мосбаху у четвер, 17 березня о 06.00 ранку. Беремо лише жінок із дітьми та літніх людей. Час поїздки займає близько 15 годин», – повідомила Катерина Партем.

За її словами, українці спершу боялися їхати до Німеччини, у невідомому для них напрямку. Саме тому для збору і супроводу автобуса німці підключили корінних українців, які проживають в Німеччині.

«У Мосбаху для них підготовлено усі умови для тимчасового прихистку від війни. Набір людей ситуативний. Людей забираємо при виході до інфоцентру Медики. З цього ж місця відправляється багато інших автобусів по Польщі», – зауважила Катерина Партем.

Також стало відомо, що із 12 березня силами Червоного Хреста та волонтерів вдалося наростити кількість трасферів для біженців із України. Тепер майже щодня від Медики вирушатиме по кілька менших мікроавтобусів до різних куточків Німеччини, де люди зможуть перебути війну у безпеці.

«По приїзді до Німеччини ми надаємо одяг і все що потрібно на перший час. Проїзд у Німеччині на всьому наземному транспорті з українським паспортом – безкоштовний. Якщо люди мають намір їхати далі то ми сидимо їх на поїзди, в потрібному напрямку, або розвозимо по сім’ях, які надають свої квартири і будинки для тимчасового проживання», – додала Катерина Партем.

Волонтерка зауважила, що у Німеччині деякі дорослі переїжджають до своїх батьків чи друзів  щоб звільнити квартиру для тимчасового проживання біженців з України.

Кошти для цих трансферів збирають звичайні жителі Німеччини, яких вразила війна Росії проти України.

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