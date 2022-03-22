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Через війну на Львівщину переїхали перші підприємства

Наталя Дуляба

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На територію Львівщини переїхали перші 13 підприємств із регіонів України, де тривають активні бойові дії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Станом на 22 березня про бажання переїхати на територію Львівщини висловили вже 193 підприємства, що через війну не можуть продовжувати роботу в областях через активні бойові дії.

Бізнес подає в адміністрацію запит, у якому формулює технічні вимоги до виробничих, складських чи будь-яких інших площ, які йму необхідні для своєї підприємницької діяльності. Кожен такий запит опрацьовують, після чого налагоджують процес переїзду.

Зараз на територію області релокувались перші 13 підприємств. Це виробництва, які працюють у галузі агропромислового комплексу, легкої та хімічної промисловості. Вони самостійно перевезли свої виробничі потужності на Львівщину.

Ще 4 компанії ще прямують на Львівщину, 101 – фактично прийняла рішення про релокацію, наразі допрацьовують окремі технічно-юридичні питання.

Серед понад 100 компаній, які прийняли рішення про переїзд, 50 вже мають майбутню локацію для розташування, проте поки чекають на допомогу з переїздом від «Укрпошти» та «Укрзалізниці».

Тим же, хто таких управлінських рішень не прийняв, обласний департамент економічної політики сприяє у наданні складів для тимчасового розміщення обладнання.

«Ми розуміємо, що підприємцю деколи буває складно швидко прийняти управлінські рішення. Тому ми розробили систему складів. Туди підприємства можуть завезти своє обладнання, тимчасово його там розмістити. Поки підприємець не прийме рішення, обладнання зберігається на складах безоплатно. Доступ до нього має лише підприємець або ж представники силових структур, які здійснюють охорону об’єкта», – зауважив керівник департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Нагадаємо, станом на 12 березня переїхати на Львівщину висловили бажання близько 80 підприємств із тих областей, де триває війна.

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