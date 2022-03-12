Майже 80 українських підприємств готові перенести свій бізнес на Львівщину

Через вторгнення Росії майже 80 підприємств з різних куточків України готові провести релокацію на територію Львівської області. При цьому більше трьох десятків підприємств вже перевозять устаткування. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОВА.

Сьогодні чимало українських промислових підприємств перебувають на територіях, які постійно обстрілюються Російською Федерацією. Щоб зберегти промислову базу виробництв, Львівщина сприяє підприємцям у їх релокації на територію області.

Відтак Львівщина, яка стала гуманітарним хабом між Європою та регіонами України, які найбільше страждають від воєнних дій, може стати ще й економічним хабом.

«Військові адміністрації, які сьогодні перебувають під обстрілами, поширюють інформацію на місцях в профільні асоціації чи інші осередки бізнесу та пропонують західні регіони, зокрема Львівщину, як майданчик для релокації виробництв: обладнання, знання і людей, які забезпечують технологічний процес», – розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Тільки за останні дві доби відділ інвестиційної політики департаменту отримав 78 запитів на релокацію підприємств – від найменших до найбільших. Це підприємства з виробництва пластику, чаю, підприємства легкої промисловості.

На ці вісім десятків запитів Львівщина може запропонувати більше 270 пропозицій можливих локацій. Більше того, 31 підприємство вже погодило повне переміщення виробничих потужностей в область.

«Наші пропозиції їм підійшли, і вже безпосередньо з власниками таких приміщень вони будують свої договірні зобов’язання. Є декілька категорій таких приміщень: як державна власність, комунальна власність ОТГ або ж приватна власність тих суб’єктів господарювання, які вже здійснювали діяльність на території області, але їхні виробничі потужності не були задіяні на всі 100%», – пояснив Степан Куйбіда.

Підприємцям, які хочуть перемістити свої виробництва, спершу пропонують розмістити свої потужності на складах, які охороняються, а вже після цього відпрацьовувати можливі розміщення на території Львівської області або ж сусідніх областей.

Львівський портал раніше повідомляв, що на Львівщині шукають склади та приміщення для евакуйованих підприємств. Станом на 9 березня до Львівської обласної військової адміністрації вже звернулись понад 100 підприємств зі всієї України. Найбільше охочих вести бізнес на Львівщині зголосилося з Київської та Харківської областей.

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