Білорусь може вторгнутися в Україну найближчим часом

США і НАТО вважають, що війська Білорусі можуть вторгнутися в Україну найближчим часом. Про це повідомляє CNN.

У вівторок, 22 березня, у НАТО заявили про ймовірність того, що армія Білорусі приєднається до російської у війні з Україною.

«Білоруський уряд готує середовище, щоб виправдати наступ Білорусі на Україну», – йдеться у повідомленні.

Також у НАТО зауважили, що білоруські бойові підрозділи з не однією тисячею особового складу вже готові до розгортання на території України.

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