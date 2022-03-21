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Музика – невід’ємний фронт: на площі Ринок організовують мистецьку акцію

Наталя Дуляба

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У вівторок, 22 березня, у Львові на площі Ринок відбудеться музична мистецька акція, якою хочуть об’єднати батьків і дітей з усієї України. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика.

Акція розпочнеться о 12:00 на площі Ринок, 2. Вона присвячена 180-річчю від дня народження видатного українського композитора Миколи Лисенка.

Під час концерту просто неба звучатимуть твори композитора у виконанні відомих львівських піаністів Оксани Рапіти, Мирослава Драгана, вокалістки Наталії Дитюк та чоловічого хору Львівської філармонії.

«Війна кардинально змінила наше життя. У цей складний час дуже важливо, щоб музика не мовчала, адже це ще один невід’ємний фронт! Також не менш важливо захистити найцінніше, що у нас є, – дітей, адже саме вони – майбутнє України», – кажуть організатори.

Під час заходу діток розважатимуть аніматори. Завершиться захід спільним виконанням духовного гімну України «Боже єдиний великий», автором музики до якого є Микола Лисенко.

Зазначимо, цьогоріч 22 березня виповнюється 180 років із дня народження корифея української музики Миколи Лисенка (1842-1912). Саме він є одним із формотворців нашої національної композиторської школи.

Видатний композитор, піаніст, педагог, збирач фольклору та громадський діяч, Микола Лисенко левову частину свого життя присвятив вихованню юних музикантів та писав композиції для дітей. Найвідомішими з них є опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна».

Впродовж тижня музиканти Львівської національної філармонії та волонтери-митці з соціальної ініціативи «Діти Країни», будуть організовувати мистецькі зустрічі, концерти і майстер-класи, присвячені творчості композитора та українській музиці.

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