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Львівська ОВА отримала першу тарілку Starlink

Анастасія Диняк

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Львівська військової адміністрації отримала першу супутникову тарілку Starlink компанії SpaceX. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Супутникова тарілка Starlink від Ілона Маска вже у Львові. Доступ до високошвидкісного інтернету матимуть певні важливі об‘єкти на Львівщині.

Нагадаємо, раніше західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав два термінали для роботи супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Як повідомляв Львівський портал, мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російськими загарбниками і відкрив для країни термінали Starlink.

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Фото: Максим Козицький

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