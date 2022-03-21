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Чорнобильська лікарня Львова отримала обладнання Starlink від Ілона Маска

Ольга Денисяка

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Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав два термінали для роботи супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Фахівці медзакладу під’єднали пристрої до локальної мережі лікарні, поширивши дію на увесь заклад. Обладнання вже протестували – максимальна швидкість досягає до 150 Мбіт/с.

Перший термінал дитячій лікарні у Львові передало МОЗ України у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації. Трохи згодом дитячий медичний заклад отримав ще один пристрій від St. Jude Children’s Research Hospital із США, який від початку війни активно допомагає евакуйовувати дітей на лікування за кордон.

Нове сучасне обладнання використовуватимуть під час відключення або проблемах з основою мережею. Термінал здатний роздавати якісний Wi-Fi на десятки пристроїв.

Як повідомляв Львівський портал, мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російськими загарбниками і надав доступ до супутникового інтернету Starlink.

Додамо, що Starlink – це глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити швидкісний інтернет.

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