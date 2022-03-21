ОСТАННІ НОВИНИ

Білорусь повідомила про відведення десанту від кордону з Україною

Ольга Денисяка

|

Міністерствао оборони Білорусі заявило, що десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації. Про це повідомило Міноборони Білорусі.

«Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок Державного кордону Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні Міноборони.


Водночас MotolkoHelp, яке моніторить розташування білоруських військ, повідомило, що бронетранспортери рухаються Брестом. Через це в місті частково перекрито рух.


Напередодні Генеральний штаб ЗСУ зафіксував ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Також 19 березня 11 співробітників посольства білорусі виїхали з України.

Крім того, начальник «Укрзалізниці» Олександр Камишин розповів, що в Україні більше немає залізничного сполучення з Білоруссю, яким могла скористатися Росія.

Як повідомляв Львівський портал, з початку повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі ведуться неодноразові ракетні удари по Україні.

Також 11 березня російська авіація здійснила провокацію, бомабардувавши населений пункт Копань у Білорусі. Вчинили це окупанти, аби втягнути білоруську армію у війну з Україною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів