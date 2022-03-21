Білорусь повідомила про відведення десанту від кордону з Україною

Міністерствао оборони Білорусі заявило, що десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації. Про це повідомило Міноборони Білорусі.

«Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок Державного кордону Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні Міноборони.



Водночас MotolkoHelp, яке моніторить розташування білоруських військ, повідомило, що бронетранспортери рухаються Брестом. Через це в місті частково перекрито рух.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022



Напередодні Генеральний штаб ЗСУ зафіксував ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Також 19 березня 11 співробітників посольства білорусі виїхали з України.

Крім того, начальник «Укрзалізниці» Олександр Камишин розповів, що в Україні більше немає залізничного сполучення з Білоруссю, яким могла скористатися Росія.

Як повідомляв Львівський портал, з початку повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі ведуться неодноразові ракетні удари по Україні.

Також 11 березня російська авіація здійснила провокацію, бомабардувавши населений пункт Копань у Білорусі. Вчинили це окупанти, аби втягнути білоруську армію у війну з Україною.

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