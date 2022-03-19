Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає

Начальник «Укрзалізниці» Олександр Камишин розповів, що в Україні більше немає залізничного сполучення з Білоруссю, яким могла скористатися Росія. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Залізничного сполучення з Білоруссю більше немає через стан колій, які були пошкоджені за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Голова «Укрзалізниці» підтвердив, що наразі російська військова техніка по залізниці Білорусі не зможе потрапити на територію України.

«Нещодавно я звернувся до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не везти російські військові ешелони в Україну. На сьогодні можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати подробиці, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять», – зазначив Камишин.

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