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В Україні ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Ольга Денисяка

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Збройні сили України ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи Андрія Палія. Про це йдеться у Facebook сухопутних військ  ЗСУ.

Заступник командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи Андрій Палій був капітаном 1 рангу.

Зауважимо, що Андрій Палій є у базі «Миротворець». За даними досьє, 51-річний Палій народився Києві. Там здобув військову освіту й розпочав кар’єру. Проте у 1993 році відмовився приймати українську присягу і перейшов на північний флот Росії. У серпні 2008-го брав участь у російсько-грузинській війні.

Як повідомляв Львівський портал, за три тижні російсько-української війни українські військові знищили понад десять осіб з вищого командування російської армії, з них – щонайменше шістьох генералів.

Нагадаємо, станом на ранок 24 дня війни з початку повномасштабного вторгнення на територію України російська армія втратила понад 14400 військових.

Крім того, в Україні на сьогодні офіційно – 562 російських військовополонених.

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