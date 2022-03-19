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Ірина Верещук: «В Україні на сьогодні офіційно – 562 російських військовополонених»

Анастасія Диняк

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що наразі в Україні взяли в полон 562 російських окупанта. Про це повідомили на сторінці Міністерства у Facebook.

Так, наразі в Україні офіційно 562 військовополонених. Відповідними підрахунками займається Національне інформаційне бюро.

«Саме НІБ покликаний акумулювати досі розрізнену інформацію  про військовополонених та безвісти зниклих з обох сторін війни. Так само збиратимуть дані й стосовно цивільних полонених та заручників. Йдеться про формування відповідних реєстрів та контактних «Гарячих телефонних ліній», що працюватимуть у форматі 24/7», – заявила Ірина Верещук.

Також міністерка наголосила, що з усіма російськими полоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Крім того, посадовиця зауважила, що інформаційне бюро разом із Червоним Хрестом формують дані щодо загиблих окупантів. На кожного з них надсилають картки до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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