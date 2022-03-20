У Львові створили телеграм-канал для переселенців

Міський волонтерський штаб запустив телеграм-канал із можливостями для вимушено переміщених українців «Наразі у Львові». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
У каналі можливостей планують ділитись такими рубриками: робота, житло, дозвілля, волонтерство, знижки. Там уже є інформація про цікаві вакансії, зокрема й дистанційні, про безкоштовні майстер-класи для дітей та дорослих, а також безкоштовні екскурсії містом.
Зазначимо також, що у Львові готують чат-бот для вимушено переміщених людей – його запуск планують вже на початку наступного тижня.
Посилання на телеграм-канал є тут. Контактний телефон гарячої лінії – 032 254 6079.
Львівський портал розповдав, куди звертатись переселенцям, які приїжджють на Львівщину. Всі деталі читайте тут.
Контактні дані Центру підтримки внутрішньо-переміщених осіб:
Номер телефону для розв’язання транспортних питань:
0962328058
Ті, хто хочуть запропонувати будь-яку допомогу телефонуйте за номером:
096-232-81-93.
Внутрішньо – переміщені особи, які потребують поселення телефонуйте:
068-414-79-63;
097-182-18-60;
097-347-44-59.
Внутрішньо – переміщені особи, які потребують гуманітарної допомоги:
068-414-79-63;
097-182-18-60;
Також діє постійна телефонна лінія 112, за якою кожен може отримати корисну інформацію.
Додамо, що 19 березня у Львові розпочав роботу Центр підтримки вимушено переміщених українців, де можна отримати допомогу у пошуку роботи, а також юридичні консультації.
Контактний номер телефону +38 050 555 44 61.
Адреса Центру: вул. Князя Романа, 6 (приміщення РадіоГараж).
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Ольга Денисяка