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У Львові створили телеграм-канал для переселенців

Ольга Денисяка

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Міський волонтерський штаб запустив телеграм-канал із можливостями для вимушено переміщених українців «Наразі у Львові». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У каналі можливостей планують ділитись такими рубриками: робота, житло, дозвілля, волонтерство, знижки. Там уже є інформація про цікаві вакансії, зокрема й дистанційні, про безкоштовні майстер-класи для дітей та дорослих, а також безкоштовні екскурсії містом.

Зазначимо також, що у Львові готують чат-бот для вимушено переміщених людей – його запуск планують вже на початку наступного тижня.

Посилання на телеграм-канал є тут. Контактний телефон гарячої лінії – 032 254 6079.

Львівський портал розповдав, куди звертатись переселенцям, які приїжджють на Львівщину. Всі деталі читайте тут.

Контактні дані Центру підтримки внутрішньо-переміщених осіб:

Номер телефону  для розв’язання транспортних питань:

0962328058

Ті, хто хочуть запропонувати будь-яку допомогу   телефонуйте за номером:

096-232-81-93.

Внутрішньо – переміщені особи, які потребують поселення телефонуйте:

068-414-79-63;

097-182-18-60;

097-347-44-59.

Внутрішньо – переміщені особи, які потребують гуманітарної допомоги:

068-414-79-63;

097-182-18-60;

Також діє постійна телефонна лінія 112, за якою кожен може отримати корисну інформацію.

Додамо, що 19 березня у Львові розпочав роботу Центр підтримки вимушено переміщених українців, де можна отримати допомогу у пошуку роботи, а також юридичні консультації.

Контактний номер телефону +38 050 555 44 61.

Адреса Центру: вул. Князя Романа, 6 (приміщення РадіоГараж).

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