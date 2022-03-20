У Львові проводять безкоштовні екскурсії для переселенців

У Львові вимушено переміщених українців запрошують на безкоштовні ознайомчі екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Львів зустрічає» – благодійна культурна ініціатива, яка охоплює легкі ознайомчі прогулянки вулицями, парками та мистецькими просторами Львова.

Арт-менеджер, куратор «Я Галерея» Павло Гудімов переконаний: зараз є величезна потреба як людей культури, так і людей, які приїхали до Львова, до спілкування, до знайомства.

«Основна важлива проблема – це травмованість нашого суспільства, травмованість людей, які пережили бомбардування, які пережили військові дії. Розуміємо, що дуже багато людей потрапило сюди вперше. І виникла ідея зробити для них програму. Коли ми говоримо про терапевтичну силу мистецтва, ні в кого це не викликає ніяких питань. А вдячність людей, які прийшли на подію, просто зашкалює. Хочеться працювати і працювати. Як приклад, вчора були дві екскурсії від «Бюро спадщини» – більш ніж 100 осіб на кожній із них і після закінчення ще годину люди не відпускали екскурсовода й постійно ставили йому запитання», – підсумував Павло Гудімов.

Як додала начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова, на екскурсіях акцентують не на хронології, – скажімо, розповідаючи про парк, роблять це через особистий зв’язок із містом. Цікаво, що до екскурсій долучаються також і львів’яни.

Зважаючи на зацікавлення та затребуваність, уже з наступного тижня тематика екскурсій розшириться. Зокрема, стартує цикл лекцій про львівське сучасне мистецтво. Крім того, музей «Територія терору» відкриває і свою програму у межах цієї ініціативи.

Контактні телефони:

+380 97 924 9792, Артцентр «Я Галерея»

+380 50 665 0603, Галерея «Зелена Канапа»

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Як повідомляв Львівський портал, у Львові запустили телеграм-канал із можливостями для вимушено переміщених українців «Наразі у Львові». У каналі планують ділитись такими рубриками: робота, житло, дозвілля, волонтерство, знижки.

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