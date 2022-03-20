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Переговори Зеленського і Путіна підтримують 74% українців

Ольга Денисяка

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Прямі переговори Зеленського з Путіним щодо припинення війни підтримують 74% українців, чверть – не підтримує. Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічної групою рейтинг 18 березня.

Соціологи стверджують, що трохи більше прихильників прямих переговорів є на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість. Водночас, підписання тимчасового перемир’я з росією без виведення її військ з території України на думку населення є неприйнятним (89%).

Щодо військово-політичних союзів, то підтримка створення такого союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. Сьогодні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%).

 

Крім того, 44% вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% – що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни, ця цифра збільшилась за рахунок тих, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%). Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі.

Опитування провели серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Фото: УП

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