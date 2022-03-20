Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинь, – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас у ЗСУ наголошують, що сили оборони України готові до відсічі, а безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.

Додамо, що за даними розвідки та Генштабу, на які посилається Українська правда, протягом найближчих 1-2 днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії. За даними джерел серед військових та силовиків, незважаючи на опір з боку рядових військових та мешканців Білорусі, рішення ухвалене керівництвом країни.

Зазначається, що загроза наступу з білорусі на Волинському напрямку оцінюється як висока.

«Співрозмовник-представник силового блоку відзначив, що білоруси ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих причин для війни з Україною. Він вважає, що “білоруські військові стануть гарматним м’ясом на території України», – йдеться в повідомленні.

Доадмо, що за даними hromadske, 19 березня 11 співробітників посольства білорусі виїхали з України. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає таку інформацію «тривожним сигналом». Наразі можливість залучення білорусі до війни він оцінює як 60 на 40.

Крім того, начальник «Укрзалізниці» Олександр Камишин розповів, що в Україні більше немає залізничного сполучення з Білоруссю, яким могла скористатися Росія.

Нагадаємо, раніше українські військові та держслужбовці повідомляли, Білорусь готувалась здійснити вторгнення до України11 березня. Але поки цього не сталося.

Як повідомляв Львівський портал, з початку повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі ведуться неодноразові ракетні удари по Україні.

Також 11 березня російська авіація здійснила провокацію, бомабардувавши населений пункт Копань у Білорусі. Вчинили це окупанти, аби втягнути білоруську армію у війну з Україною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.