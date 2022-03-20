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Енергодарці вийшли з пікетом проти свавілля російських окупантів

Андрій Котенський

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Жителі Енергодару вийшли на мітинг проти свавілля російських окупантів, які викрали заступника мера Івана Самойдюка. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Щонайменше півтори тисячі енергодарців оперативно відгукнулися на заклик і меньш ніж за годину зібралися біля виконкому на мирну акцію протесту, аби сказати «Ні!» свавіллю окупантів та вкотре затвердити безсумнівну істину: Енергодар був і назавжди залишиться Україною», – повідомив він.

Міський голова Дмитро Орлов та його колеги, заступники наголосили: в тих реаліях, в яких працюють органи місцевого самоврядування зараз, аби забезпечити комунальні, соціальні і медичні послуги навіть в умовах повної блокади Енергодара, викрадення заступника мера Івана Самойдюка, який успішно вирішував величезний блок соціальних проблем – це провокація, яка повністю ставить під загрозу подальше життєзабезпечення міста. І якщо до завтра його не звільнять, такі акції стануть безстроковими та цілодобовими.

«Попри те, що акція носила виключно мирний характер, вже на її завершенні, коли люди почали розходитися по домівках, приїхали російські військові та зробили спробу захопити кількох учасників заходу і запхати іх в машину. Але сотні людей стали щільною стіною та буквально відбили своїх земляків від полону! Окупанти почали стріляти в повітря і далі змушені були полишити свої загарбницькі спроби ув’язнення мирних громадян», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що мешканці Херсона і Каховки також вийшли на мітинги проти окупантів.

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