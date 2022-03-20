Мешканці Херсона і Каховки вийшли на мітинги проти окупантів

У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації. Про це повідомляє УП з посиланням на відео очевидців.

Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: «Одна-єдина соборна Україна» та «Україна понад усе».

🇺🇦 Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022



У Херсоні люди вигукують окупантам: «Додому». Зокрема, деякі містяни збираються на площи перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку.

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