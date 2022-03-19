За день ЗСУ знищили 12 повітряних цілей ворога

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі знищила протиповітряна оборона Сухотних військ. Про це йдеться у Facebook Повітряних сил ЗСУ.
Загалом за добу 18 березня протиповітряна оборона знищила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів:
- 2 літака;
- 3 вертольоти;
- 3 БпЛА;
- 4 крилаті ракети.
Як повідомляв Львівський портал, за повних 22 дні війни, яку веде Росія проти України, окупанти вже втратили 112 гелікоптерів та 86 літаків.
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Ольга Денисяка