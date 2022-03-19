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За день ЗСУ знищили 12 повітряних цілей ворога

Ольга Денисяка

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18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі знищила протиповітряна оборона Сухотних військ. Про це йдеться у Facebook Повітряних сил ЗСУ.

Загалом за добу 18 березня протиповітряна оборона знищила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів:

  • 2 літака;
  • 3 вертольоти;
  • 3 БпЛА;
  • 4 крилаті ракети.

Як повідомляв Львівський портал, за повних 22 дні війни, яку веде Росія проти України, окупанти вже втратили 112 гелікоптерів та 86 літаків.

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