За день ЗСУ знищили 12 повітряних цілей ворога

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі знищила протиповітряна оборона Сухотних військ. Про це йдеться у Facebook Повітряних сил ЗСУ.

Загалом за добу 18 березня протиповітряна оборона знищила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів:

2 літака;

3 вертольоти;

3 БпЛА;

4 крилаті ракети.

Як повідомляв Львівський портал, за повних 22 дні війни, яку веде Росія проти України, окупанти вже втратили 112 гелікоптерів та 86 літаків.

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