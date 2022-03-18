Окупанти втратили вже близько ста літаків – ЗСУ

За повних 22 дні війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 14 тисяч солдат. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого до ранку 18 березня загальні втрати російських окупантів такі:

особового складу ‒ 14200 осіб,

танків ‒ 450 од,

бойових броньованих машин ‒ 1448 од,

артилерійських систем – 205 од,

РСЗВ ‒ 72 од,

засоби ППО ‒ 43 од,

літаків – 93 од,

гелікоптерів – 112 од,

автомобільної техніки ‒ 879 од,

кораблі /катери ‒ 3 од,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 12,

спеціальна техніка ‒ 11.

Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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