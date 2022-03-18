Окупанти втратили вже близько ста літаків – ЗСУ

За повних 22 дні війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 14 тисяч солдат. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
З 24 лютого до ранку 18 березня загальні втрати російських окупантів такі:
- особового складу ‒ 14200 осіб,
- танків ‒ 450 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
- артилерійських систем – 205 од,
- РСЗВ ‒ 72 од,
- засоби ППО ‒ 43 од,
- літаків – 93 од,
- гелікоптерів – 112 од,
- автомобільної техніки ‒ 879 од,
- кораблі /катери ‒ 3 од,
- цистерн з ПММ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 12,
- спеціальна техніка ‒ 11.
Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк