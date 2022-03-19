ОСТАННІ НОВИНИ

З початку війни знищили щонайменше шістьох російських генералів

Анастасія Диняк

|

За три тижні війни українські військові знищили понад десять осіб з вищого командування російської армії, з них – щонайменше шістьох генералів. Про це повідомили в апараті Головнокомандувача Збройних сил України.

Військові ЗСУ продовжують руйнувати міфи про непереможну армію Путіна. Українські військові знищують не лише звичайних солдат з особового складу окупантів, а й вище командування.

«Три тижні, які минули від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати», – йдеться у повідомленні.

Знищені російські окупанти:

  • генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141-го моторизованого полку росгвардії;
  • генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-шої армії Центрального військового округу;
  • генерал-майор Андрій Колесніков – командувач 29-тою армією Східного військового округу;
  • генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командуючого 41-шої армії Центрального військового округу;
  • генерал-майор Олег Мітяєв – командир 150-тої мотострілецької дивізії;
  • генерал-лейтенант Андрій Мордвічев – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

Нагадаємо, станом на ранок 24 дня війни з початку повномасштабного вторгнення на територію України російська армія втратила понад 14400 військових.

Крім того, в Україні на сьогодні офіційно – 562 російських військовополонених.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: апарат Головнокомандувача Збройних Сил України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів