З початку війни знищили щонайменше шістьох російських генералів

За три тижні війни українські військові знищили понад десять осіб з вищого командування російської армії, з них – щонайменше шістьох генералів. Про це повідомили в апараті Головнокомандувача Збройних сил України.

Військові ЗСУ продовжують руйнувати міфи про непереможну армію Путіна. Українські військові знищують не лише звичайних солдат з особового складу окупантів, а й вище командування.

«Три тижні, які минули від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати», – йдеться у повідомленні.

Знищені російські окупанти:

генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141-го моторизованого полку росгвардії;

генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-шої армії Центрального військового округу;

генерал-майор Андрій Колесніков – командувач 29-тою армією Східного військового округу;

генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командуючого 41-шої армії Центрального військового округу;

генерал-майор Олег Мітяєв – командир 150-тої мотострілецької дивізії;

генерал-лейтенант Андрій Мордвічев – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

Нагадаємо, станом на ранок 24 дня війни з початку повномасштабного вторгнення на територію України російська армія втратила понад 14400 військових.

Крім того, в Україні на сьогодні офіційно – 562 російських військовополонених.

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Фото: апарат Головнокомандувача Збройних Сил України