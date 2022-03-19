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Двом командирам, які захищають Маріуполь, присвоїли Героїв України

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України двом командирам, які захищають Маріуполь від російських окупантів. Про це він заявив під час відеозвернення.

Так, за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України президент присвоїв звання Героя України:

  • Полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти.
  • Майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов».

Звання присвоїли «за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя».

Також Зеленський окремо звернувся до всіх захисників Маріуполя: «Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. 501-й окремий батальйон морської піхоти. 1-й окремий батальйон морської піхоти. 12-та бригада Національної гвардії. Та окремий загін спеціального призначення «Азов». Я вдячний всім  захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає України».

Як повідоляв Львівський портал, заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто вже зруйноване на 80-90%. Кількість загиблих сягнула двох тисяч, але багато людей перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно більшою.

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