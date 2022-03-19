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ДБР передало майно та майже мільйон доларів на потреби ЗСУ

Анастасія Диняк

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Державне бюро розслідувань передало на потреби українських військових майже один мільйон доларів та матеріальні цінності, які були речовими доказами. Про це Львівському порталу повідомили у ДБР.

ДБР, у співпраці прокуратурою, передали державі гроші та речі, які зберігалися як докази кримінальних проваджень.

Держбюро віддало вироби з золота, грошові кошти на суму майже 1 мільйон доларів та понад 400 тон нафтопродуктів. Також для потреб військових передали 21 спеціальний санітарний автомобіль.

Крім того, ЗСУ отримали 118 засобів індивідуального захисту, 24 тепловізори, оптичні прилади, 21 вантажний та легкові автомобілі, близько 60 тисяч набоїв до стрілецької зброї, інших засобів ураження, 390 одиниць одягу та взуття.

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