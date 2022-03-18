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ЗСУ зупинили просування росіян до Києва і створюють третє кільце оборони

Наталя Дуляба

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Збройні Сили України зупинили просування російських військ до Києва, створюють вже третє кільце оборони столиці, а також знищили понад 35 диверсійних груп. Про це під час брифінгу 18 березня розповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, пише Громадське.

«По правому березі річки [Дніпро] ворог зупинений майже на 70 кілометрів – смуга зовнішнього кільця розширена до 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню (окрім ракет) по нашій столиці», – сказав Грузевич.

Він додав, що на лівому березі було невелике просування окупантів, але його ліквідували: на Броварському та Бориспільському напрямках росіяни відмовилися від наступальних дій. Водночас росіяни почали розстрілювати цивільну інфраструктуру Києва та інших міст.

Грузевич розповів, що навколо Києва раніше створили два кола оборони. Зараз українська армія проводить роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони.

За словами посадовця, у Києві створили ефективну протидиверсійну систему: за останні дні знайшли диверсійно-розвідувальні групи із загальною кількістю понад 100 людей. За весь період у столиці знищили понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.

Як писав Львівський портал, Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнили від окупантів більше 30 населених пунктів на Київщині.

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