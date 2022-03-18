Від окупантів на Київщині звільнили більше 30 населених пунктів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зуміли вигнати окупантів із трьох десятків населених пунктів Київської області. Про це він 18 березня сказав у своєму відеозверненні.
«За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом», – відзначив глава держави.
Володимир Зеленський додав, що з початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. За словами президента, саме завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат й був відігнаний від столиці.
Відтак Олександра Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
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Наталя Дуляба