Від окупантів на Київщині звільнили більше 30 населених пунктів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зуміли вигнати окупантів із трьох десятків населених пунктів Київської області. Про це він 18 березня сказав у своєму відеозверненні.

«За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом», – відзначив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що з початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. За словами президента, саме завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат й був відігнаний від столиці.

Відтак Олександра Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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