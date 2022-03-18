Українці надіслали 700 скарг на завищення цін. Найбільше – на Львівщині

Українці вже надіслали близько 700 скарг на необґрунтоване завищення цін. Найбільше скарг – 177– надійшло від мешканців Львівської області. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Переважна більшість повідомлень стосується завищення цін на оренду житла, продукти харчування, товари першої необхідності, а також на пальне. Наразі отримано близько 700 повідомлень громадян щодо таких порушень, майже 400 з них вже опрацьовано.

Найбільше скарг надійшло із Львівської області – 177 повідомлень, м. Києва та Київської області – 70, Дніпропетровської області – 68, Закарпатської області – 54, Вінницької області – 45.

У Бюро розповідають, що відпрацьовують та встановлюють причини підвищення цін по ланцюгу від роздрібного продавця до гуртового. У більшості регіонів ціни відразу зменшували.

В окремих випадках, орендодавці, що завищили ціни, безкоштовно поселяють переселенців. Інші частково повертають кошти за проживання. Так, в одній із західних областей, проживаючим в готелі повернули 15 тис. грн, сплачені за проживання за 2 доби. Також підприємці перераховують кошти для підтримки ЗСУ, допомагають волонтерам.

Щодо цін на пальне, з’ясувалося, що більшістю АЗС встановлено мінімальну націнку з урахуванням граничних торгових націнок відповідно до рішення Міністерства економіки України. Крім того, у процесі уточнення повідомлень, деякі заявники відмовилися підтверджувати свої заявки. Також частина заявлених повідомлень не підтвердилася.

Бюро економічної безпеки вкотре закликало суб’єктів господарювання у важкий для країни та громадян час не наживатися на проблемах та бідах інших, а навпаки жертвувати надприбутками на користь держави. У відомстві наголошують, що в умовах військового часу допускати таке мародерство – неприпустимо.

«Відповідні органи вживатимуть законних заходів до таких бізнесменів. За результатами підтвердження факту злочину в економічній сфері, БЕБ буде відкривати адміністративні або кримінальні провадження, винні будуть притягнені до відповідальності. Товарно матеріальні цінності можуть вилучатися та передаватися на потреби ЗСУ або гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Про всі порушення, громадян просять негайно повідомляти на електронну адресу [email protected] або за допомогою телеграм бота https://t.me/StopOverpriceBot. Про результати відпрацювання повідомлень в кожній області можна дізнатись в телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua.

Як повідомляв Львівський портал, через наплив переселенців з регіонів, де йдуть активні бойові дії, у Львові активізувались недоброчесні орендодавці, які встановили захмарну вартість житла. Лише за два тижні на Гарячу лінію міста надійшло 80 скарг на необґрунтоване підняття цін. Які ціни на оренду житла ставлять недоброчесні орендодавці Львова читайте тут.

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