Садовий розповів, які ціни за житло ставлять недоброчесні орендодавці у Львові

Через наплив переселенців з регіонів, де йдуть активні бойові дії, у Львові активізувались недоброчесні орендодавці, які встановили захмарну вартість житла. Лише за два тижні на Гарячу лінію міста надійшло 80 скарг на необґрунтоване підняття цін. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Всі отримані скарги у мерії опрацювали і наразі склали список зі шістьох юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні:

Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16-Б/20 – 81614 грн за місяць

Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67 – три ночі коштують 11 100 грн

Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39 – доба коштує 4 197 грн

Хостел «Форест», вул. Фурманська, 5 – десять ночей коштують 11 200 грн

Квартира, Мацків Л., вул. Старицького, 6/7 – власниця без повернення завдатку виселила мешканців

Квартира з однією спальнею, Станько Б. М., вул. Костюшка, 5/4/1 – доба коштує 5400 грн.

«Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати ці приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження», – написав Андрій Садовий.

Про факти необґрунтовано високих цін на житло у Львові закликають повідомляти на Гарячу лінію міста за номером 15-80. Втім скарга має бути підкріплена іменами, адресами і контактами. Також важливо уточнити, чи вартість квартири зросла після початку повномасштабної війни в Україні.

«Прошу: не копіюйте неперевіреної інформації. Не узагальнюйте і не називайте усіх мешканців заходу мародерами. Є чіткі дані – передавайте їх нам. І окремо: тисячі львів’ян, сотні підприємств добровільно прийняли і продовжують приймати у себе людей. Ресторани забезпечують безкоштовним харчуванням, готелі часто також безоплатно поселяють в себе жінок з дітьми. Ми всі працюємо на перемогу України», – додав міський голова Львова.

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